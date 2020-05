Génération.s Corsica soutient l’initiative de la Collectivité De Corse d’un Revenu Universel d’Existence

Jeudi 30 avril un rapport concernant le RUE (Revenu Universel d’Existence) a été présenté et débattu devant les élus de l’assemblée de Corse.

Ce rapport annonçait dans les grandes lignes l’étude de la faisabilité du RUE et de sa possible mise en œuvre au sein de notre région.

Génération.s Corsica soutient cette initiative puisque le mouvement fondé par Benoît Hamon défend, depuis les Présidentielles de 2017, le concept de Revenu universel.

Cette notion est pour nous prometteuse d’avenir et doit s’articuler autour des axes suivants :

- Protection face aux aléas de la vie, à la destruction de l’emploi et aux crises comme celle que nous vivons aujourd’hui.

- Émancipation citoyenne puisque ce dispositif devrait permettre de modifier le rapport au travail et au système marchand.

-Redistribution plus juste des ressources afin de réduire les inégalités structurelles grâce à une taxation sur les robots, à l’ imposition plus forte des hauts revenus et du patrimoine et une fusion des aides déjà existantes.

Sans préjuger des suites qui seront données à cette initiative locale, nous la saluons comme une avancée dans le monde terne de la culture politique du temps présent où l’on voit, bien souvent, de vieilles idées tourner en boucle sans volonté réelle d’appréhender le présent afin de mieux maîtriser l’avenir.