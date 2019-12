Francette Orsoni en dédicace à la librairie des Palmiers d'Ajaccio

Mercredi 18 décembre 2019 de 15h00 à 17h00 à la librairie des Palmiers :

Francette ORSONI, auteur et illustratrice de littérature jeunesse, la conteuse qui perpétue admirablement la tradition orale de nos Anciens, dédicacera ses ouvrages :

« Les jours prêtés : I Pristaticci », « Basgiu Basgiu », « Ninu et la mère des vents » ainsi que « Contes et Légendes : Légendes de Corse ».