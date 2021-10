Formagame à Porto-Vecchio : Un job dating pour trouver une formation

La Mission Locale Sud Corse organise un événement pour faire connaitre aux jeunes de l'Extreme-Sud l'offre en formation.

« FORMAGAME » se déroulera le Lundi 11 Octobre 2021 de 13H30 à 16H30 chez Alta Game Porto-Vecchio (D159 – Rondpoint de Gamm vert direction Muratello).



Autour d’une gourmandise et d’une séance de réalité virtuelle, les partenaires de la Mission Locale pourront rencontrer les jeunes suivis par la structure et leur présenter l’ensemble de leur offre de formation sous la forme d’un « job dating » dans un environnement ludique et innovant.