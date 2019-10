Football Extrême Sud : seul Bonifacio sourit

Les clubs de l'extrême sud étaient sur le pont ce week-end et le moins que l'on puisse affirmer c'est que les fortunes ont été diverses. En Régional 1 le Sud FC a été battu sur son terrain par l'équipe de Bastelicaccia 2 buts à 1. Toujours en R1, l'AS Porto-Vecchio, après deux succès de rang, s'est inclinée sur le terrain de l'AJ Biguglia 1 but à 0. En définitive la seule équipe qui s'est imposée est la JS Bonifacio en Régional 2 qui a dominé Bastia-Borgo 2 buts à 0. Une victoire qui ancre, plus que jamais, les Bonifaciens en tête de leur championnat.



GAP