Folelli : Conférence musicale sur Henri Tomasi

Ce vendredi à 18h, l'association Une Minute de Soleil en Plus propose une conférence musicale sur Henri Tomasi. A cette occasion, Emmanuelle Mariini, professeur de musique, fera découvrir ou mieux connaître ce musicien aux multiples facettes, originaire de Penta di Casinca, et qui a mené une double carrière florissante de chef d'orchestre et de compositeur. Conférence à 18h00 à la médiathèque de Castagniccia, à Folelli.