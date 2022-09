Fête de la Science / 3 journées portes ouvertes à Stella Mare

Dans le cadre de la Fête de la Science 2022, le laboratoire Stella Mare de L’Université de Corse organise des journées portes ouvertes du mercredi 12 octobre au vendredi 14 octobre 2022.

Le photographe Antoine Mangiavacca donnera des « conférences-expo » intitulées « la Corse vue par Klape ».

Ces conférences seront suivies de visites guidées de la plateforme et d'ateliers pédagogiques organisés par le CPIE Bastia « U marinu ».

L'accès à la conférence et les visites se font uniquement sur réservation.

Renseignements, horaires et réservations au 04 95 45 06 97 (standard ouvert de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 30).