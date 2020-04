Festival de Cannes : les sélections parallèles jettent l’éponge

« Suite à la déclaration du Président de la République du lundi 13 avril, nous avons pris acte que le report envisagé à fin juin début juillet pour la 73e édition du Festival International du Film de Cannes n'est plus possible à cette date. Il apparaît désormais difficile de penser que le Festival de Cannes puisse être organisé cette année sous sa forme initiale. » C’est par ces mots diffusés dans un communiqué officiel que le Festival de Cannes renonce au report initialement prévu fin juin. Mais la suite du communiqué, sans aucune précision, envisage cette 73e édition « sous une autre forme » ou à une autre date (à l’automne ?). Alors que Thierry Frémaux continue d’entretenir le suspens, les sélections parallèles, pourtant citées dans ce communiqué, ont jeté l’éponge.



Via une annonce commune, les équipes de la Quinzaine des Réalisateurs, de la Semaine de la Critique et de l’ACID ont décidé d'annuler cette édition cannoise : « À la suite de l'annonce du Président de la République du lundi 13 avril 2020 interdisant tout festival jusqu'à la mi-juillet, les sections parallèles du Festival de Cannes prennent acte que le report envisagé fin juin / début juillet n’est plus possible. Par conséquent, la Quinzaine des Réalisateurs, la Semaine de la Critique et l'ACID ont le regret d’annoncer l’annulation de leurs éditions cannoises 2020. La crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés ne nous permet pas de prévoir concrètement la suite des événements. Afin de soutenir l’ensemble du secteur cinématographique très affecté par la situation présente, chaque section, en concertation avec le Festival de Cannes, étudie cependant la meilleure façon de continuer à accompagner les films proposés à leur édition 2020. » Dont acte.



On se rappelle que c’est par le biais de ces sélections parallèles que des cinéastes corses, Thierry de Peretti (voir photo) comme Caroline Poggi, ont accédé à Cannes ces dernières années. Enfin, chaque année, Charles Tesson, président de la Semaine de la Critique accompagne une reprise de sa sélection à la cinémathèque de Porto Vecchio, début juin, tandis que la sélection de l'ACID est reprise au cinéma L'Ellipse d'Ajaccio à la rentrée.