Exposition et vente d’œuvres à Bastia : art, artisanat et convivialité

Les 21 et 22 décembre, de 10h à 20h30, rendez-vous à l'église Saint-Charles de Bastia pour une exposition et vente d'œuvres uniques. Deux artisans et une artiste vous présenteront leurs créations : Luca de Sea Sky Création, joaillier, Alice de la marque Païenne, spécialiste en teinture végétale naturelle avec des démonstrations en direct, et Corinne Burkard, aquarelliste.



Une tombola sera organisée par Sea Sky Création pour tenter de gagner un bijou d’une valeur de 100 à 350 €.



Le tout dans une ambiance conviviale, avec thés et tisanes corses ainsi que vin chaud dès 17h30. Ne manquez pas cet événement festif !