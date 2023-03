Environnement : belle mobilisation samedi au pont d’Altiani

Ce samedi 25 mars de nombreuses associations avaient répondu à l’appel du collectif A Rimigna qui initiait un rassemblement au Pont d’Altiani pour célébrer et protéger le vivant.

Le collectif A Rimigna, créé en 2021, est un réseau de mise en lien d’individus, collectifs et associations qui lutte dans l’urgence environnementale et sociale. Ce samedi de nombreuses associations telles Terra Libera, Balagne en Transition, Ventu di Mare, Zeru Frazu, Extinction Rebellion Corsica, Fior di Vita, I Sbuleca Mare, Granagora, Le Fruit Fabriquant de Culture, Mare Vivu, Paese d’Avene, U Svegliu Calvese avaient ainsi répondu à cet appel au pont d’Altiani, classé monument historique. Sur place : prises de parole, échanges, ateliers pour adultes et enfants. A Rimigna pointe notamment un projet qui mettrait en danger la qualité de l’eau du Tavignano.