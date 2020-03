Environnement : Trois actions poubelle le samedi 7 mars en Corse

L'association Global Earth Keeper organise une action poubelles le samedi 7 mars de 10h à 11h devant la Communauté des communes Marana Golo à Lucciana.



Il s'agira de récupérer des poubelles noires, de trier les matières recyclables et de séparer les biodéchets. La pesée de chaque sac sera effectuée avant et après tri. Par cette action, nous souhaitons montrer l'intérêt primordial du tri sur le poids de nos poubelles aujourd'hui en Corse et ainsi, du devenir de nos déchets en site d'enfouissement.



"Nous travaillerons en partenariat avec les associations Zeru Frazu et Mare Vivu Mission CorSeaCare.



Cette action sera réalisée ce même jour sur 2 autres secteurs, aux jardins de l'Empereur à Ajaccio et devant la mairie de Porto-Vecchio pour amplifier le mouvement."



En tant qu'associations environnementales, nous souhaitons montrer notre engagement et notre détermination pour l'obtention sur l'ensemble de la Corse : la collecte porte à porte, la séparation des biodéchets et la tarification incitative afin de mettre un terme à cette crise des déchets.



Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre l'organisatrice et responsable locale du secteur Grand Bastia Virginie Valliccioni au 06.27.32.15.78, Jean-Pierre Angelini du secteur Ajaccien au 06.11.09.96.71 et Dagan Texier du secteur Porto-vecchiais au 06.48.95.20.61.