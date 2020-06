Emma Lab’ poursuit son programme de déconfinement

Après des journées autour du chant, de la danse et de l’expression corporelle, c’est un autre art, tout aussi capital que l’on vous propose de venir pratiquer:

l’ART CULINAIRE!

Nous vous confions aux mains expertes de Chef Cléo qui revisitera avec vous une recette traditionnelle de bastelle (chaussons) au brocciu et aux herbes sauvages.

Rendez à 9h à la ferme Pietra Machja pour une balade en bord de rivière.

Nous verrons quelles plantes sauvages s’y trouvent encore en ce mois de juin (très certainement du plantain, du fenouil, peut être de l’oseille sauvage et du pourpier...).

Ensuite direction la cuisine d’extérieur (et le four à bois) de cette belle exploitation tenue par Rose Hubert, et aux fourneaux!

Au menu les bastelle accompagnés d’une salade sauvage et des petits flancs au lait de chèvre, le tout cuit au feu de bois..

Et n’y aura plus qu’à passer à table!

Tout comme il nous tient à coeur de promouvoir des artistes talentueuses, cette fois ci ce sont également des productrices de talent que nous avons le plaisir de vous faire découvrir. Notre région est riche de dizaine de producteurs et productrices au savoir faire exceptionnel, nous vous proposons d’en mettre quelques unes à l’honneur.

Cléo est chef au restaurant Le BOUDOIR à Ile Rousse. Elle a également initié la première Merendella electro à Ajaccio en 2019 et participe à de nombreux projets mêlant création artistique et art culinaire.

Avec: l’huile d’olive AOP de Rose Hubert et les fromages AOP de MArie-Ange Maniccia