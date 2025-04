Education : La CGT Éduc'Action de Corse appelle à une mobilisation

Dans un communiqué, la CGT Educ’Action revient sur les derniers évènements qui ont choqué le corps enseignant et réclame plusieurs mesures.

Ce communiqué fait suite à l’agression par une mère d’élève d’une enseignante de l’école Defendini à Bastia. « La CGT exprime son soutien plein et entier à notre collègue et rappelle l’urgence d’agir contre la multiplication des violences en milieu scolaire » déclare Charles Casabianca, secrétaire général de l’UD CGT de Haute-Corse. « Ces actes ne sont pas isolés. Ils reflètent un malaise profond, aggravé par le manque de moyens humains, la surcharge des effectifs, et le déficit de réponse institutionnelle. La sécurité et la dignité des personnels de l’Éducation nationale doivent devenir une priorité absolue ».

Et le syndicat de réclamer plusieurs mesures :

· Création de cellules d’urgence locales

· Renforcement des équipes médico-sociales

· Le recrutement et le déploiement de RASED

· Réduction des effectifs par classe

· Accélération des procédures disciplinaires

· Formation systématique à la gestion des conflits.

« Nous préconisons la tenue d’une journée académique de mobilisation intersyndicale pour dénoncer ces violences et exiger des solutions durables » conclut Ch. Casabianca.