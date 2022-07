Don du Sang : à Ghisonaccia, ils ont répondu présent à l'appel d'urgence de l'EFS

Malgré la chaleur accablante, ils ont été nombreux à répondre présent à l'appel d'urgence de l'EFS (Établissement Français du Sang ) ce mardi 5 juillet à Ghisonaccia. Ainsi 49 donneurs se sont présentés pour le plus grand bonheur des bénévoles de l’ADSBPO et 44 poches ont pu être prélevées. "Bravo aux 10 nouveaux Donneurs qui viennent rejoindre les rangs des fidèles" , indique Jacques Sculteur, le président de l'Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale.



Prochaines collectes en Haute Corse : mercredi 6 juillet de 9h00 à 13h00 place St Nicolas à Bastia et jeudi 7 juillet devant la ruche foncière à Arena de 9h00 à 13h00.