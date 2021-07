Divagation animale : le soutien d’Ecologia Sulidaria au maire de Olmi Cappella

ECOLOGIA SULIDARIA apporte son soutien au maire d’Olmi-Cappella, Monsieur Frédéric Mariani, pour son courage, comme d’autres maires, à s’attaquer au problème de la divagation animale.

Dans de nombreux villages, et même aux abords des grandes villes, la situation est devenue intenable et continue de se dégrader : danger permanent pour les habitants, attaques récurrentes, et catastrophes inévitables : blessés à vie, morts sur les routes. A cette situation condamnable s’ajoutent un sentiment d’insécurité permanent obligeant les habitants à barricader leurs jardins, des dégâts pour l’environnement et l’état sanitaire critique de certains de ces animaux en divagation.

Les enjeux financiers des primes ont entraîné la mainmise incontrôlée de certains éleveurs, qui discréditent l’ensemble de la profession, sur des nombreux espaces communs ou privés. L’absence de sanctions sérieuses apparaît comme un encouragement à ce système de prédation.

Les maires, seuls devant ce problème sanitaire et environnemental, ne peuvent assumer leur responsabilité légale face à cette situation délétère.

Au-delà des contrôles que l’état doit enfin assumer, Ecologia Sulidaria rappelle sa proposition pour sortir rapidement du problème des bovins retournés à l’état sauvage (près de 20 000 têtes selon la DDTM) : une ou plusieurs fourrières territoriales se chargeant de récupérer les animaux, d’évaluer leur état sanitaire, et de les « réinsérer » si c’est possible dans un circuit d’élevage raisonné.

Nous ne pouvons plus accepter d’attendre de nouvelles catastrophes et de nouvelles menaces : il est temps d’agir, enfin.