Divagation animale : Le collectif A Maffia Nò A Vita Iè dénonce les menaces faites au maire d'Olmi-Cappella

Le communiqué





Le collectif A Maffia Nò A Vita Iè dénonce les menaces dont a été victime Frédéric Mariani, maire d'Olmi-Cappella dans l'exercice de ses fonctions. Nous soutenons l'initiative d'Ange-Pierre Vivoni, président de l'Association des Maires de Haute-Corse, et nous joignons à l'appel à manifester le samedi 24 juin à 10h 30 à Olmi-Cappella.

Nous saluons la démarche courageuse de Frédéric Mariani qui a porté plainte, alors que trop souvent des élus préfèrent se taire face aux menaces. La Corse n'a que trop souffert du silence et des dénis. La prise de paroles et la solidarité constituent une réponse indispensable devant de tels agissements. L'heure ne peut plus être à la résignation