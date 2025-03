Dimanche le 4e Cross Duathlon du Pruneddu

Ce dimanche 23 mars, le Sud Corse Triathlon organise sur le site du complexe sportif du Pruneddu à Portivechju, la quatrième édition de son Cross Duathlon. Cette épreuve se déroulera en deux temps avec dès 10 heures les épreuves réservées aux plus jeunes des catégories, des poussins aux minimes. A midi place sera laissée à la course des adultes, des cadets aux masters, que ce soit en individuel ou par équipes de deux. Des grands qui vont se mesurer sur 3 kilomètres de trail, 12 de VTT et de nouveau 1,5 kilomètre de trail.

Les inscriptions ont lieu sur sportimers.com . Pour de plus amples renseignements il est possible de contacter les organisateurs au 06 82 22 74 85