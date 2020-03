Des permanences pour accompagner les associations dans la procédure de dématérialisation

La Direction Départementale de la Cohésion des Sociale et de la Protection des Populations de la Haute Corse organise des permanences dans le cadre de l’appel à projets Fonds pour le Développement de la Vie associative 2020.Le but de ces permanences est d'accompagner les associations dans la procédure de dématérialisation via "compte asso", de répondre à toutes leurs questions concernant le FDVA et le fonctionnement de leur association :-* le mardi 17 mars au Centre Social de Paese Novu (F. Marchetti), Bastia, de 9h à 12h-* le mercredi 18 mars au Centre Social Jean Simi à Ile Rousse de 10h à 13h-* le mercredi 18 mars à la sous préfecture de Calvi de 14h à 16h30-*le jeudi 19 mars à sous-préfecture de Corte de 10h à 15h30-*le vendredi 20 mars à la Communauté des Communes de la Costa Verde, San Nicolao, de 10h à 13h-*le vendredi 20 mars dans les locaux de l'AFARIF, Ghisonaccia, de 14h à 16h30Plus d'informations sur le Site des Services de l'Etat en Haute-Corse : http://www.haute-corse.gouv. fr/