Dès le 8 juin le stationnement redevient payant à Ajaccio

Pendant toute la période du confinement, la Ville d’Ajaccio avait décidé de rendre gratuit son stationnement en surface, ainsi que l’accès à tous ses parkings.

Pour accompagner habitants et commerçants dans la première phase du déconfinement, le maire et son premier adjoint Stéphane Sbraggia ont maintenu cette gratuité autant que possible. La reprise des activités et l’entrée dans la phase 2 du déconfinement amènent désormais la Ville d’Ajaccio à revenir à un fonctionnement normal du stationnement, dès ce lundi 8 juin.







Infos pratiques :

• Concernant le parking du Diamant, les abonnés mensuels ne seront pas facturés sur la période de gratuité et les abonnés annuels seront remboursés.

• Pour tout renseignement, le public peut contacter le service « Stationnement et régie des horodateurs », rue Cardinali - quartier Moncey, au 04 95 51 52 53 et/ou par email

à horodateurs@ajaccio.fr.

• Ajaccio bénéficie du dispositif « PayByPhone », qui vous dispense de vous rendre à un horodateur pour payer votre stationnement. Plus besoin d’avoir de la monnaie sur soi, d’entrer sa plaque d’immatriculation sur l’horodateur ou de courir pour prendre un nouveau ticket... l’application est disponible depuis Android ou iOS, le site internet https://www.paybyphone.fr et même via un serveur vocal.

