Déconfinement dans l'Extreme Sud: Golf et rugby cela se précise

La période de déconfinement est synonyme de reprise dans bien des domaines et le sport n'échappe pas à la règle. Ainsi les parcours de golf de Sperone, Murtoli et Lezza ne devraient plus trop tarder à accueillir des compétitions. Quant à la balle ovale, tout débutera par un acte administratif avec l'assemblée générale du club de rugby de Porto-Vecchio XV. Celle-ci se déroulera le vendredi 19 juin à 18 heures à la mairie de Lecci.