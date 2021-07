Décès de José Martelli : l’hommage d’Emile Zuccarelli





« Emile Zuccarelli et ses collègues de la municipalité de Bastia ont appris avec une profonde tristesse le décès de José Martelli après sa longue et courageuse lutte contre la maladie. José était d’abord le bon docteur Martelli, attentif et compétent, dont le cabinet dentaire de Montesoro ne désemplissait pas. Il y était donc populaire et rapidement la politique allait le solliciter. Il sera conseiller général du 6ème canton Montesoro - Furiani et à ce titre présidera l’Office départemental de HLM. A la mairie de Bastia il sera également conseiller municipal puis adjoint au maire, délégué à partir de 2008 aux questions de santé. Il y présidera notamment comme vice-président délégué le conseil d’administration du centre hospitalier de Bastia. Dans ces fonctions comme dans toutes celles qu’il a exercées, avec sa connaissance des dossiers et des personnes mais aussi son sens du dialogue José Martelli a toujours obtenu les meilleurs résultats. C’était un collègue apprécié de tous. C’était aussi avec sa gentillesse, sa générosité et sa fidélité un ami très cher. A Marie-Ange, à Ange-Mathieu, Elodie et Jérôme, et ses petits enfants, à tous les siens nous disons notre affectueuse sympathie. »