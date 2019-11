"De L’intérieur, Match de L'année" va en scène ce 7 décembre à l'espace Diamant

La Compagnie de théâtre Les Kruels présente sa nouvelle création : De L’intérieur, Match de L'année, écrite et mise en scène par K, qui aura lieu :







Le samedi 07 décembre à 18h



Au Théâtre Municipal de L'Espace Diamant



Bd Pascal Rossini 20000 AJACCIO







La pièce :



Un dimanche comme les autres, Daniel, Pascal, Yaya...se lancent dans un énième match de football. Une nouvelle partie où les exploits techniques et les mouvements collectifs sont noyés de mots et de gestes outrageants et irrespectueux.



De L’intérieur, Match de l'année, est une immersion au cœur du foot, dans la manière dont nous femmes et hommes le rendons beau ou violent, finalement dans ce qu'il révèle de nous !!



Jusqu'ici tout va mal !



Comment cela va-t-il finir ?







Consultez vite notre site!



www.leskruels.com







L'intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon.