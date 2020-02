Cyclisme : dimanche le contre-la-montre de Bonifacio

Le club de Bonifacio Cyclo organise dimanche la deuxième édition de son contre-la-montre.

Cette épreuve qui mettra en présence les coureurs des benjamins jusqu'aux masters en passant par les cadets et les féminines se disputera sur une boucle de 18 kilomètres, autour de Bonifacio, avec une unique difficulté constituée par la remontée du port de plaisance jusqu'au rond-point du gymnase Libertas à proximité duquel seront situées les lignes de départ et d'arrivée.

Les individuels seront les premiers à s'élancer en fin de matinée (10h30), alors que les équipes de trois coureurs (Gentleman et mixte) seront en selle à partir de 14 heures.