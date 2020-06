Création d'un nouveau mouvement nationaliste - Creazione d'un muvimentu naziunalistu

A Muvra Ùn porta tintenna communiqueCes derniers jours un tractage massif comptant 120 000 tracts a été effectué sur l’ensemble de la Corse, il avait pour objet principal la création d’un mouvement nationaliste axé sur la lutte populaire nommé « A Muvra ». Dans un second temps, le mouvement réclamait le rapprochement de Garelli Ghjilormu, Muselli Julien et Matarise Adrien en Corse.Une conférence de création et de présentation du mouvement est prévue dans les jours à venir.Iss'ultimi ghjorni 120 000 cumunicati sò stati distribuiti in a Corsica sana, u messaghju principale era a creazione d'un muvimentu naziunalistu avviatu nant'à a lotta pupulare è chì tene pè nome "A Muvra". In un'altra parte, u muvimentu riclamava l'avvicinata di GarelliI Ghjilormu, Muselli Julien è Matarise Adrien in Corsica.Una cunferenza di creazione è di presentazione di u muvimentu hè prevista sti ghjorni à vene.