Court métrage : On n’arrête plus Aiò Zitelli

On l’avait découvert en avant-première au Festival de Lama en 2019, il a ensuite été primé à Arte Mare la même année avant de s’envoler pour l’Assemblée Nationale le 28 janvier dernier ( lire ici ). Aiò Zitelli, le court métrage de Jean-Marie Antonini est rapidement devenu le « chouchou » des Festivals à travers le monde, entre participation et récompenses. Après l’Inde, l’Italie, les USA ou plus récemment le Japon et la Russie, le film vient de remporter le grand prix au Festival International de Buenos Aires en Argentine.Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’équipe du film vient également d’annoncer sa sélection au 17Sedicicorto, le Festival international de Forlì qui aura lieu en octobre prochain.Pour rappel, ce court métrage adapté d'une bande-dessinée de Frédéric Bertocchini revient sur une période sombre de 14/18 : « En pleine guerre des tranchées, le soldat Corse Lucien Casalta est appelé d’urgence à l’arrière des lignes par un tribunal de campagne en tant que traducteur. Dès son arrivée, il est surpris de voir que le jeune soldat jugé pour désertion n’est autre que son compatriote et ami Joseph Gabrielli… »