Corti in fiori à l’occasion de la fête de la nature



Dimanche 22 mai à partir de 14h, dans le jardin pédagogique du CPIE A Rinascita sur Corte, l'association propose l’événement Corti in fiori à l’occasion de la fête de la nature.



Corti in fiori est un projet de valorisation de la flore spontanée urbaine, souvent malmenée et appelée « mauvaises herbes ». Le CPIE A Rinascita a mené plusieurs rendez-vous quotidiens avec les citoyens impliqués dans la démarche comme les mercredis dédiés à la préparation de la fresque végétale (dernier atelier mercredi 18 mai à partir de 17h30) ou encore des journées pour découvrir la biodiversité.

Ce dimanche l'association propose l’inauguration de la fresque, des ateliers autour de l’art végétal comme la création de kokédamas, la création de couronnes de fleurs, la réalisation de tableaux végétaux de même qu’une balade dans la vieille ville pour découvrir le parcours des pochoirs valorisant la flore spontanée.