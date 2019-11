Corte : une conférence pour les 600 ans de la Citadelle

A l’occasion de l’anniversaire des 𝟲𝟬𝟬 𝗮𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗶𝘁𝗮𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲, le mardi 19 Novembre 2019 à 18h15, le CPIE-A Rinascita, la Ville de Corte et la Société Historique de Corte vous invitent à la conférence « Vincentello d'Istria, entre Corse, Gênes et l'Aragon » présentée par Jean-André CANCELLIERI, Président de la Société Historique de Corte et Professeur émérite de l’Université de Corse, et Vannina MARCHI VAN CAUWELAERT, Maitre de conférence à l'Université de Corse.







Cette conférence se déroulera dans les locaux de la CSTI, RDC Caserne Padoue, Sala Julia GERMAIN, en face du Musée de la Corse.



Entrée gratuite.



+ d’infos : contact@cpie-centrecorse.fr ou 04.95.54.09.86