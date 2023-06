Corte : e programme de la Parent’aise pour juin et juillet

La Parent'aise, rendez-vous hebdomadaire des parents, continue de vous accueillir jusqu'au mois de juillet, tous les mercredis matin, et vous propose des activités à faire en famille et des temps de rencontres et d'échanges entre parents sur des sujets variés.Animé par Stéphanie, notre référente famille au sein de l'Operata, l’espace socioculturel du CPIE-A Rinascita, et Emmanuelle de Zitelli Zen, ces ateliers gratuits et sans contraintes d'inscription ou d'engagement, sont ouverts aux (futurs) parents, grands-parents, assistantes maternelles et toutes personnes qui souhaitent échanger sur la parentalité, la famille et l'éducation.Chaque semaine, nous vous accueillons les mercredis, entre 10h00 et 12h00, au cœur du domaine Saint-Jean à Corte.Au mois de juin : Spectacle « Les Z’Abeilles » au jardin pédagogique San Francescu le 07 juin, Land'art le 14, Fêtons la musique en famille le 21, chasse au trésor "Faune & Flore" le 28.Au mois de juillet : Cirque ou jeux d'eau le 05 juillet, jeux et défis en famille le 12 et journée de clôture le 19.+ d'infos au 04 95 61 03 43 ou facebook.com/CPIEARINASCITA