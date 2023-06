Corte : difficile apprentissage pour les lycéens au championnat de France de trail

Quatre élèves du lycée Pascal-Paoli de Corte participaient depuis mardi soir au championnat de France UNSS de trail à Etrechy, dans l'Essonne. Une épreuve particulièrement relevée avec un grand nombre d'équipes expérimentées et participant chaque année à ce grand rendez-vous. "Nous avons beaucoup de difficultés à entrer dans le vif du sujet le premier jour. Les élèves ont enchaîné les épreuves durant 7 heures ces trois jours de compétition face à des jeunes bien plus aguerris. Les difficultés se sont multipliées au fil des heures, mais nous n'avons pas abandonné, à l'inverse d'autres équipes", a expliqué Stéphane Demuynck, prof d'EPS. Les lycéens terminent donc ce championnat de France à la 50e place sur les 61 équipes qui ont franchi la ligne d'arrivée. "Nous retiendrons le fait que c'est une très belle expérience que nous avons vécue. Nous avons manqué d'entraînement, c'est certain, mais ce fut un très beau moment", a conclu Stéphane Demuynck que nous avons pu joindre au moment d'embarquer pour Bastia avec ses élèves Chloé Lazzoni, Florian Giordano, Jean-Michel Vergne-Ghionga et de Gauthier Demuynck.