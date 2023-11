Corte : Projection-débat du documentaire "Les Larmes de la Légion"

La Médiathèque Centre Corse accueille la projection-débat du documentaire "Les Larmes de la Légion" de Guy Beauché Padovani, le mardi 21 novembre à 18h30. Françoise Ducret animera la séance en présence du réalisateur et de trois anciens disciplinaires.

Le film plonge dans l'histoire troublante de la Section d'Épreuve, un camp disciplinaire de la Légion étrangère en Corse entre 1969 et 1976, révélant des actes de punitions, humiliations, viols et tortures. Trois anciens disciplinaires, Michel, Luc et Daniel, partageront leur combat pour la vérité et la reconnaissance officielle de ce lieu de souffrance.

Suite à un homicide en 1976, les nationalistes corses ont exigé le départ des légionnaires, mettant au jour des charniers à la Section d'Épreuve. Cinquante ans après, l'armée française n'a toujours pas reconnu publiquement les horreurs du camp.

La soirée se clôturera par une séance de questions-réponses avec le réalisateur et les anciens disciplinaires. Une opportunité unique pour le public de comprendre et réfléchir sur un pan sombre de l'histoire corse.