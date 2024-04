Corte: Dédicace d'Antoine et Jérôme Ciosi ce soir

Antoine Ciosi et son fils Jérôme dédicaceront leur dernier opus ce soir à la boutique "Musica Vostra", chez Eric Albertini. "Babu è Figliolu" sera donc présenté ce soir de 16h30 à 18h30. L'occasion de rencontrer Antoine et Jérôme Ciosi et d'évoquer ce magnifique album ainsi que la carrière des artistes insulaires.