Corte : 2ème jour de grève à l'université de la Corse

Ce matin, les portes de l'université de Corse étaient toujours fermées. Dans leur communiqué de la veille la Ghjuventu Indipendista appelle à une forte mobilisation de toute la jeunesse corse. Communiqué Facebook du 12 décembre 2019 à 16h15 In a matinata di u 9 di dicembre ci sò state 11 interpelazione. Mercuri l'11 di dicembre dopu ore è ore in guardia custodia i nostri sò stati purtati in Pariggi. In sta squadra di ferrati ùn ci sò chì giovanni è u più vechju hà solu una trentina d'anni. Ci pare impurtante d'ammintà chì un studiente di l'Università face parte di sti ferrati, ci pare dunque chì hè u nostru duvere d'impiecacci di tutta a nostra forza è a nostra anima da susteneli. Vulemu dinù ammintà chì sta situazione ùn hè chì a seguita logica di un disprezzu di tutte e forme d'appacimentu. A Ghjuventù Indipendentista si alza di pettu à a caccia à i militanti naziunalistiè hè per quessa chì assicuremu à u statu francese chì sta scelta hè periculosa. Truvemu di più stunente u mancu d'impegnu di l'Università di Corsica.. Ùn ci vole micca scurdà ci chì l'Università s'hè fatta grazia è per a ghjuventù è chì u mancu di sustegnu di a parte di sta stituzione ùn lu puvemu accettà . U lindumane di l'interpelazione una mossa hè stata urganisata. Hè cun assai pena chì avemu vistu chì ùn eranu chì pochi i studienti à risponde à sta chjama. E mubilisazione à vene devenu esse massive è devenu tuccà ogni generazione pè pudè esse intese. Di sicuru un populu ùn pò abandunà a so ghjuventù, hè per quessu chì avemu decisu cun a vulintà d'accende una fiara di chjode oghje e porte di l'Università . Sicondu à a seguita di e guardie custodie, chjameremu o nò à una mublisazione generale. Ùn puvemu accettà chì a ghjuventù sia calpighjata è seremu sempre quì per difende la. Ùn lasceremu mai u statu castigacci è dumandemu à i partiti pulitichi à piglià a misura di sta situazione! Invitemu a ghjente à seguità e sfarente chjame di sustegnu! A nostra cuscenza hè resistenza! Ghjuventù Indipendentista.

Coralie Pradin