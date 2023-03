Corsecanyon chez les Amazighs

Une équipe internationale composée de Corses, Belges, Américains, Mexicains et de Marocains dirigée par l'association Corsecanyon, est actuellement en mission dans l'Anti-Atlas marocain. L'objectif est de développer le Canyoning en formant et en échangeant des expériences avec des jeunes guides locaux.



Depuis plusieurs années, les liens entre les membres de Corsecanyon et les Amazighs du Maroc sont très forts et d'ailleurs ils espèrent pouvoir un jour les inviter dans leur région afin de leur faire découvrir leur riche patrimoine.