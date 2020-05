Coronavirus : nouvelle distribution de masques à Porto-Vecchio

La commune de Porto-Vecchio communique :Une nouvelle distribution de masques en tissu aux normes AFNOR, ouverte à tous les Porto-Vecchiais, est organisée par la commune demain, jeudi 7 mai de 9h à 12h à l’ancienne caserne.Rappel : la distribution se fait sous la forme d’un drive, restez dans votre véhicule et présentez une pièce d’identité et un justificatif de domicile.Vous pouvez récupérer les masques pour les adultes de votre foyer et votre entourage.