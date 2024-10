Confrérie Santa Croci di Furciolu è di u Panicali

La confrérie Santa Croci di Furciolu è di u Panicali a tenu son Assemblée Générale samedi 28 septembre à 14 heures à la mairie de Forciolo.

A cette occasion l’élection d’un nouveau bureau a eu lieu.

François-Emmanuel Roux a été élu président - prieur à l’unanimité, Rémi Casanova - maire de Forciolo - élu trésorier - sous-prieur à l’unanimité et Jean-Pierre Bozzi - ancien maire de Forciolo - secrétaire à l’unanimité



La quinzaine de confrères réunie a réitéré sa volonté de participer à l’animation des fêtes patronales de la vallée du Taravo et à se mettre au service de toute personne en manifestant le besoin.



Pour rappel la confrérie a été sortie du sommeil en juin 1994 par une poignée d’habitants de Forciolo. C’est une confrérie mixte qui participe aux fêtes et cérémonies du Panicali et plus largement du Taravo.