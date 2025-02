Le Musée de l'Alta Rocca accueillera Paul Pandolfi, professeur d’ethnologie à l’Université de Montpellier Paul Valery, pour une conférence intitulée « Ti-Hinan, ancêtre féminine des Touareg Kel Ahaggar entre archéologie et ethnologie ». Rendez-vous samedi 15 février 2025 à 14h30 pour découvrir les liens entre cette figure emblématique des Touareg et les disciplines de l’archéologie et de l’ethnologie. L’événement est ouvert au public, et le musée invite tous les curieux à y participer.