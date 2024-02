Conférence-Débat à Levie : La Corse face à la 6ème extinction de masse

L'association Global Earth Keeper organise une conférence-débat sur le thème crucial : "À L'HEURE DE LA 6EME EXTINCTION DE MASSE : QUEL ROLE POUR LA CORSE ? LES ASSOCIATIONS SONT-ELLES UTILES ?"



Rendez-vous à 15h le samedi 2 mars 2024 à la salle des fêtes de Levi, Corse du Sud. L'événement est organisé par l'association "LIVIA VIA".



Au programme, Monsieur Thierry HOOLANS, Ethologue et fondateur de *ADNPasspartou*, fort de 30 ans d'expertise sur la pollution sonore sous-marine, sera l'invité d'honneur. Laurence CONSTANTIN, cofondatrice de *Global Earth Keeper*, animera cette conférence-débat passionnante.



Les sujets abordés incluent la chute vertigineuse de la biodiversité, ses conséquences sur la Corse, les stratégies pour y faire face et le rôle crucial des associations dans cette lutte.



Cet événement s'annonce comme une opportunité unique de sensibilisation et de débat sur les enjeux environnementaux majeurs auxquels la Corse et le monde entier sont confrontés