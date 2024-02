Comptage des Oiseaux Migrateurs : Appel aux bénévoles en Corse

Dans le cadre d'une étude visant à mieux comprendre les voies de migration des oiseaux en Corse, une initiative de comptage des oiseaux migrateurs est lancée sur les dunes de Prunete. Cette démarche s'inscrit dans une perspective de préservation de la biodiversité et de protection des espèces nicheuses migratrices.L'objectif de cette étude est d'apporter des connaissances précieuses aux écologues pour la mise en place de mesures de protection et de conservation adaptées. En effet, de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, dont certaines sont protégées en France, empruntent les voies migratoires traversant la Corse.Du 1er mars au 15 mai 2024, des bénévoles sont conviés à participer à ce comptage des oiseaux migrateurs. Une opportunité pour les volontaires de se former ou de perfectionner leurs compétences en reconnaissance d'oiseaux en vol, tout en découvrant le phénomène fascinant de la migration aviaire.Ce suivi scientifique se déroulera quotidiennement, du lever au coucher du soleil. Les personnes intéressées par cette expérience enrichissante sont invitées à se joindre à l'équipe. La collaboration et le travail d'équipe sont au cœur de cette initiative.Pour plus d'informations et pour s'inscrire en tant que bénévole, veuillez contacter Carole Attie au 06 32 33 46 81 ou par e-mail à l'adresse carole.attie@cen-corse.org