Comment repenser le Tourisme ? : une résidence d'architecture à Fium'Orbu Castellu

La Maison de l’Architecture de Corse – Architecture et Cadre de vie (MAC) explore depuis 4 ans les relations entre le tourisme, les habitants et l’aménagement du territoire.

Après Bonifacio en 2018, la Balagne en 2019 et l'Alta Rocca en 2020, c’est sur le territoire du Fium’Orbu Castellu que se déroulera cette résidence d’architecture sur le thème "Comment repenser le Tourisme ?"



"En choisissant de faire une résidence d’architecture en milieu rural, la MAC a voulu engager une réflexion à la fois sur un lieu mais aussi sur une activité économique : le tourisme, nourrie par la parole de ceux qui y habitent." indique Michèle Barbé architecte – Présidente de la Maison de l'Architecture de Corse qui explique qu'à travers cette résidence, il s’agit de contribuer à ouvrir le regard des habitants et des acteurs locaux sur les problématiques contemporaines liées à l’identité des villages et de leurs paysages.

Il s’agit aussi de susciter le débat sur la production architecturale, les usages et les modes de vie ainsi que sur les liens entre l’habitat et l’environnement local, qu’il soit urbain, naturel ou agricole.

Cette résidence d’architecture est avant tout un projet culturel qui crée les conditions d’une rencontre entre une architecte et une écrivaine.

Durant leur temps de résidence, elles seront invitées à rendre visible ce qui est là mais aussi à révéler des potentiels, des opportunités et imaginer un développement dans un futur proche."