Commémoration de 60 ans du massacre des Algériens à Paris : Mehdi Lallaoui à Ajaccio

L’association Per a Pace à invité l’écrivain et réalisateur Mehdi Lallaoui en corse à la fin de ce mois d’octobre, pour commémorer les 28, 29 octobre prochain les 60 ans du massacre des Algériens à Paris à travers un film « Le Silence du fleuve » qui sera suivi d’un débat avec le réalisateur.



Un premier rendez-vous aura lieu le jeudi 28 octobre à partir de 17h45 à la librairie La Marge ou une discussion avec Mehdi Lallaoui et une dédicace seront organisés.

Un deuxième rendez-vous aura lieu le 29 octobre dans les locaux « du Point de suspension » terre plein de la gare à Ajaccio à 18h30 pour la projection du film documentaire « Le silence du fleuve » qui sera suivi d’un débat.

–Un troisième rendez-vous est en préparation à Bastia le 30 octobre avec la diffusion du film qui sera également suivi d’un débat.