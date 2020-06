Collecte de sang : encore une belle mobilisation à Ghisonaccia

"Un grand merci à nos amis donneurs de la Plaine Orientale pour leur mobilisation mardi 2 et jeudi 4 juin. Vous étiez encore très nombreux à donner !" se félicite Jacques, président de l'ADSBPO (Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale)Repartie sur 2 jours dans la salle des fêtes de Ghisonaccia, les équipes de l'EFS ont rencontré 79 Donneurs de Sang et 71 poches de Sang ont pu être prélevées. Bravo aux 6 nouveaux Donneurs qui feront désormais partie des fidèles."Nous avons aussi besoin de vous sur la durée et de manière régulière . Pour limiter l’attente sur les collectes et pour préserver les personnels des équipes de l'EFS et les bénévoles qui sont très mobilisées, n'oubliez pas de vous inscrire sur resadon.fr