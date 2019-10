Colère des agriculteurs : circulation perturbée dans la région bastiaise

En raison de de la manifestation des agriculteurs qui se poursuit de rond-point en rond-point, la circulation est fortement perturbée aux entrée et sortie Nord de Bastia. La circulation est ainsi bloquée, et déviée, à Casatorra dans le sens Nord-Sud, et dans le sens opposé le automobilistes circulent par la route parallèle à la route territoriale qui dans la plaine de Biguglia longe la salle des fêtes et emprunte le pont submersible.