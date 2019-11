Ciné-club : Les Egarés au Studio de Bastia

Ce mardi 5 novembre à 18h30, dans le cadre des séances ciné-club, le cinéma Le Studio propose Les Egarés, Gli Sbandati en italien, à ne pas confondre avec le film de 2003 d'André Téchiné. Celui-ci date de 1955, réalisé par Francesco Maselli, il raconte comment, « en 1943, la comtesse Luisa, son fils Andrea, son neveu Carlo, fils d’un dirigeant fasciste et Ferrucio, un ami de la famille, quittent Milan pour la campagne et ainsi échapper aux bombardements. Contre l’avis de sa mère, Andrea accepte d’héberger des sans-abris, dont la jeune ouvrière Lucia. » Au casting de ce long métrage, le réalisateur Jean-Pierre Mocky et la magnifique Lucia Bosé. A leur côté, dans un petit rôle, Terence Hill crédité de son nom original, Mario Girotti, bien avant la carrière en duo avec Bud Spencer qui l'a rendu célèbre.



Rendez-vous est pris au Studio de Bastia à 18h30 pour découvrir ce film italien engagé qui aborde les thèmes du fascisme et de la collaboration avec le régime national-socialiste allemand.



Laurent Hérin