Charles Silvestre en conference à Corte ce samedi

Une conférence initiée par le "Comité Corse les Amis de L'Humanité" le samedi 16 novembre à partier de 14H30 à l'UFR Droit et Sciences Economiques de l'Université de Corte.

Cette conférence menée par Charles Silvestre, ancien rédacteur du Journal L'Humanité et auteur d'ouvrages sur Jean Jaurès aura comme thème:

"JAURES OU LES NOCES HEUREUSES DU JOURNALISME ET DE LA POLITIQUE



Année après année, une enquête d’opinion accable la presse et les responsables politiques mis, si l’on peut dire, dans le même sac. Leur crédit serait au plus bas…Face à ce naufrage qui menace la démocratie, comment inspirer à nouveau confiance ? La réponse à cette question est un chantier considérable à ouvrir. L’Humanité est un cas. Elle n’est pas entre les mains de milliardaires. Mais cela ne suffit pas. Plus encore, elle a l’avantage d’avoir été fondée par un homme, Jean Jaurès, républicain, socialiste, partisan de « l’évolution révolutionnaire », qui parle d’abord pour elle, mais aussi à tous, à condition qu’on veuille bien l’entendre. Jaurès, petit campagnard modeste au départ, s’est grandi en grandissant et le journalisme et la politique, ces deux activités qu’il a menées de front. Là est le secret de la référence majeure qu’il constitue et du message d’avenir que délivrent une pensée et un combat qui lui ont valu d’être assassiné par un fascisme qui déjà s’annonçait."