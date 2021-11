Cervioni : un attellu di duppiame in lingua corsa

Per a festa di a lingua, l’ADECEC è Fiura Mossa vi pruponenu un attellu di duppiame in lingua corsa in Cervioni !

U mercuri 24 di nuvembre à partesi da 10 ore sin’à meziornu per i zitelli è da 2 ore sin'à 4 ore u dopu meziornu per i maiò.

Venite à scopre u travagliu di Fiura Mossa è pruvà u duppiame in lingua nustrale, à u primu pianu di a Merria di Cervioni.