Ce 8 octobre Bastia accueille la Conférence sur l’avenir de l’Europe

Ce vendredi 8 octobre, Bastia accueillera la Conférence sur l’avenir de l’Europe à l’Auditorium d’A Casa di e Scenze, de 18h30 à 20h. Tous les citoyens européens sont invités à partager leurs idées sur la façon dont l'Europe devrait évoluer, sur les priorités qu’elle devrait se fixer, sur la façon de préparer le monde post-Covid. Parmi les possibles thématiques : le changement climatique et environnement, la santé, une économie plus forte, justice sociale et emploi, l’éducation, la culture, la jeunesse et le sport, la place de l’Union européenne dans le monde, ses valeurs, l’état de droit, la sécurité, la démocratie européenne, le numérique, les migrations, etc.Avez-vous envie de partager vos idées sur la façon dont l'Europe devrait évoluer et sur les priorités qu’elle devrait se fixer ? Participez au débat !Vos suggestions alimenteront les débats avec des députés européens, des représentants de gouvernements de l'UE, et d'autres parties prenantes.Nous vous invitons à nous rejoindre, sur place ou en ligne, le 8 octobre 2021 pour échanger avec : Marie-Antoinette MAUPERTUIS , Présidente de l'Assemblée de Corse· François ALFONSI , député au Parlement européen Michel CASTELLANI , député à l'Assemblée nationale Sandro GOZI , député au Parlement européen.Le débat sera modéré par : Patrick VINCIGUERRA, journaliste, France Bleu Corse Frequenza Mora RCFM.Où et Quand ?Le 8 octobre 2021 de 18h30 à 20hA Casa di e Scenze - Rue Pierre et Marie Curie – Lupinu – 20600 Bastiaou en ligne.Pour suivre le débat en salle, le passe sanitaire et port du masque sont requis.Merci d'indiquer au moment de l’inscription votre intérêt à assister au débat en présentiel afin que nous respections la jauge de la salle.Pour en apprendre plus sur cet événement, cliquer sur ce lien