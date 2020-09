Castagniccia : En pagode à la découverte du patrimoine

Le Conservatoire d’Espaces Naturels, la communauté de communes de la Castagniccia-Casinca et Acqua Vanua, invitent le grand public à découvrir au fil de l’eau, l’embouchure du plus long fleuve de Corse ! Cette partie terminale du Golo abrite une richesse exception- nelle méconnue, fragile et utile pour réduire les inondations et l’érosion, atténuer les sécheresses, stocker le carbone et filtrer l’eau .

Pour cela, 4 Balades d’1h15 environ au départ de Cap Sud seront proposées toute la journée de ce samedi 19 septembre.

Une nature riche sera dévoilée et commentée avec passion par un guide naturaliste du Conservatoire d’espaces naturels Corse. Une balade au cœur de la roselière ou Cistudes d’Europe, Crapauds verts et Milans royaux vous dévoileront leurs secrets dans un cadre exceptionnel.

Un stand du Conservatoire d’espaces naturels corse (CEN Corse) accueillera les aventuriers du jour au parking de Cap Sud, sur la commune de Venzolasca, à partir de 9h avec un atelier sur les espèces patrimoniales inscrites aux Plans Nationaux d’Actions. Cet atelier vous permettra de découvrir ces espèces d’une manière ludique et pédagogique (supports d'information, maquettes, jeux, Sciences participatives ...)

Cette journée est proposée grâce au soutien financier de la Office de l'Environnement de la Corse et la Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca, Ministère de la Transi- tion écologique.

Avec la participation de Acqua Vanua et le Pôle-relais lagunes méditerranéennes

Ces balades sont gratuites et ouvertes à tous

Places limitées, information et inscription auprès du Cen Corse au 04 95 32 71 63