Cannes : un visuel dévoilé et plusieurs Corses en sélection

Le plus grand festival de cinéma au monde vient de dévoiler, ce vendredi, le visuel de son affiche 2024. Il est issu d'une scène du film Rhapsodie en août signé du grand maître japonais Akira Kurosawa. Depuis une semaine, les films qui vont être présentés dans les différentes sélections ont été dévoilées. Si aucun Corse n'est en compétition officielle, on retrouve le premier long métrage de Julien Colonna, Le Royaume dans la catégorie Un certain regard, véritable antichambre de l'officiel. Pas de films non plus à l'ACID ou à la Semaine de la critique mais deux réalisateurs Corses seront à la Quinzaine des cinéastes. Il s'agit de Caroline Poggi qui co-réalise avec Jonathan Vinel, Eat the night, leur second long métrage et de Thierry de Peretti qui va accompagner À son image, le film adapté du roman de Jérôme Ferrari. Enfin, dans cette même sélection, Les pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurisse fera la soirée de clôture. Tout comme pour Apnée, sorti en 2016, le réalisateur est venu tourner une partie du film en Corse avec plusieurs comédiens et techniciens insulaires. Enfin, le festival de Cannes vient d'annoncer qu'il allait dévoiler la première période de Napoléon, d'Abel Gance, dans sa version restaurée par la Cinémathèque française et le CNC. Pas de doutes, cette année à Cannes, la croisette va prendre l'accent corse.



Pour rappel, le 77e festival international du film de Cannes se déroulera du 14 au 25 mai.



L. H