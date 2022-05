Calvi : une rencontre avec Marcel Rufo

Dans le cadre des 1000 premiers jours de l’enfant, (en partenariat avec la Collectivité de Corse, la Préfecture de Haute-Corse et la CAF), la crèche multi accueil de Calvi organise une rencontre avec le professeur Rufo (pédopsychiatre, professeur universitaire et praticien hospitalier) le vendredi 20 Mai à 18h15. Initialement, la rencontre était destinée uniquement aux parents de la crèche. Néanmoins, il reste des places disponibles ; il est donc possible pour les parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans sur la commune de Calvi de s’inscrire au numéro suivant : 0495652099. Attention les places restent limitées.