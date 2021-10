Calvi : un loto au centre social Cardellu

Tous 2e et 4e jeudis de chaque mois d'octobre à mai, la ville de Calv organise un loto. Le prochain est prévu ce jeudi 28 octobre octobre de 14h à 17h30.



Sous l'impulsion d'Hélène Astolfi, adjointe au Maire déléguée aux Affaires sociales, aux Personnes âgées et aux Solidarités, cette activité intergénérationnelle a pour principal objectif de rompre l'isolement et de favoriser le lien social. Au cours de l'après-midi, tous les participants se voient offrir un goûter par le Centre social et peuvent ainsi partager un moment de convivialité dans le respect cependant des gestes barrières (le pass sanitaire n'est pas obligatoire, conformément aux dispositions du Gouvernement relatives aux centres sociaux).



"La Ville remercie chaleureusement pour leur fidèle et précieux soutien ses partenaires : Super U Calvi, Casino Calvi, Spar Acapulco, E Fritelle Perrin, le Domaine Orsini, Leclerc Ile Rousse."