Calvi remet l'insigne de commandeur de la Légion d'honneur au Colonel Jacques Rousseau

Le colonel Jacques Rousseau a été récemment élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur. Une réception en son honneur a été organisée samedi 25 juin à la mairie de Calvi. L'insigne lui a été remise par le Général de corps d’armée André Soubirou en présence du maire de Calvi Ange Santini, du lt-colonel Gosjean, de la directrice de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, mme Pellegri Mondoloni, de l'archiprêtre de Calvi, le père Valery.

Après une cérémonie émouvante qui s’est déroulée dans la plus grande simplicité, le récipiendaire et ses invités se sont retrouvés autour d’un buffet campagnard servit par la famille du commandeur jacques Rousseau a leur domicile.